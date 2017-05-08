تقف السرعة الزائدة وراء 30 بالمائة من الوفيات الناجمة عن حوادث السير بأنحاء العالم، وغالبا ما يكون وراء هذه الحوادث المميتة شبان يقودون تحت تأثير المشروبات الكحولية، وفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية.

في السياق، أفاد ذات المصدر أن نحو 1.25 مليون شخص يلقى حتفه في حوادث الطرق كل عام. كما تفيد الدراسات أن بين 40 و50بالمائة من السائقين يقودون بسرعة أكبر من الحد الأقصى المحدد. وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول. وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين. في هذا الشأن أوضح الدكتور إتيان كروغ، مدير إدارة الأمراض غير السارية بمنظمة الصحة العالمية، قائلا: ”السرعة عامل خطر رئيسي لحوادث الطرق بجميع أنحاء العالم. إذا صـُدم أحد المشاة بسيارة سرعتها 50 كيلومترا في الساعة فإن احتمال وفاته يقدر بعشرين في المائة، ولكن إذا كانت سرعتها ثمانين كيلومترا في الساعة فإن النسبة تزيد إلى 60 بالمائة. إننا نعلم ما الذي يتعين فعله، ولكن الأمر يتوقف على اعتماد التشريع اللازم وضمان وضع حد أقصى للسرعة على الطرق، وضمان الالتزام بهذا الحد”.

وتقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثلاثة إلى خمسة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر. ورغم ذلك لا تطبق سوى 47 دولة حول العالم الممارسات الجيدة بشأن أحد التدابير الرئيسية المتعلقة بالسرعة، وبالتحديد وضع حد أقصى للسرعة في المناطق الحضرية يبلغ 50 كيلومترا في الساعة أو أقل، والسماح للسلطات المحلية بخفض هذا الحد في الطرق المحيطة بالمدارس والمناطق السكنية والشركات.