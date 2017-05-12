عاشت، نهاية الأسبوع، عاصمة الكورنيش على وقع فسيفساء الأطباق السمكية المتنوعة، رغم قلة المنتوج في السوق من خلال الأطباق المعروضة، والتي تفنن فيها الطباخون المحترفون والهواة على حد سواء، من خلال تظاهرة عيد السمك في طبعتها العاشرة المنظمة من قبل جمعية السفير للسياحة بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية، وتحت إشراف والي الولاية الذي أشرف على حفل توزيع الجوائز على المشاركين الـ 15 ممثلين لـ 6 ولايات. وقد تألق في أحسن طبق معهد التكوين المهني ديدوش مراد بعنابة في المرتبة الأولى والديوان السياحي عين تيموشنت في المرتبة الثانية، فيما عادت المرتبة الثالثة للسيدة مساهل سهام من جيجل.

من جهة أخرى، تألقت مدرسة إكمود من بجاية في أحسن عرض مائدة بفوزها بالصف الأول، والثانية لمركز التكوين المهني ديدوش مراد من عنابة، والثالثة لمطعم المحطة تاكسنة بجيجل.