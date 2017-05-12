l تسجيل 3 حالات وفاة لأطباء في مستشفى سطيف

كشف رئيس الجمعية الجزائرية للطب العقلي، البروفيسور فريد كاشا، أن أزيد من 3 بالمائة من الأطباء والممارسين الصحيين يدمنون في الوسط المهني، أغلبهم غير مبلغ عنهم، مشيرا إلى أنهم يسرقون أدوية المرضى من صيدليات المشافي وبتواطؤ مع الغير، مؤكدا أن المناوبة الليلية وغرف الإنعاش تشهد هذا الأمر الذي ينعكس سلبا على المرضى، عن طريق تخفيض جرعة العلاج، في الوقت الذي أشار أطباء أن التوتر والقلق والصدمات وراء ارتفاع نسبة الإدمان الذي يؤدي إلى الوفاة.

شكّل موضوع الإدمان في الوسط المهني، وبالأخص في الوسط الصحي، أول أمس، محور نقاش ملتقى وطني بفندق الأوراسي بالعاصمة، بمشاركة أزيد من 300 طبيب ومختص في الأمراض العقلية من 48 ولاية، أين تم التعرض الى مشكل الإدمان في الوسط المهني وأسبابه وانعكاسته على المرضى. وفي هذا الاطار كشف البروفيسور فريد كاشا أن ظاهرة الإدمان في الوسط الصحي تعرف منحى خطيرا في الآونة الاخيرة، خاصة مع تسجيل عديد الحالات التي تعرضت للوفاة بسبب تناول بعض المهدئات والمسكنات وكذا المنومات، وفي مقدمتها ”فاليوم” الذي يتم أخذه من غرف الإنعاش ومن صيدلية المستشفى، مشيرا إلى أنه يتم تقليل الجرعات الخاصة بالمريض واستخدامها لأغراض شخصية دون أن يشعر أحد، مؤكدا أن 3 بالمائة من أطباء التخدير والطوارئ يدمون في الوسط المهني، وبالأخص في المناوبات الليلية، طالبا في الوقت ذاته عدم ترك هؤلاء لوحدهم في المصلحة أو معزولين لتفادي مثل هذه الحالات.

وفي السياق، أضاف البروفيسور كاشا أن المحيط المهني والمواقف التي يتعرض لها هؤلاء وراء تفاقم الظاهرة، مشيرا إلى أن صور الموتى والمرضى والأشخاص الذين تعرضوا لحوادث جعلهم ضعيفي التحمل، الأمر الذي جعلهم يلجاؤون إلى طريقة تنسيهم تعب اليوم وصدمة المشاهد، وبالأخص في غرف الإنعاش، أين يتم تخدير المرضى والأطفال. من جهته، أكد البروفيسور علواني من مستشفى سطيف، أن ظاهرة الادمان في الوسط الصحي لاتزال مبهمة وغير واضحة، خاصة أن العديد من الحالات التي يتم اكتشافها لم يبلغ عنها على مستوى مصالح الأمن والعدالة لحد الآن دون معرفة السبب، مضيفا الى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة لأطباء في ذات المستشفى مؤخرا، مشيرا إلى أن هؤلاء يستطيعون الحصول والوصول الى الأدوية المخدرة بكل سهولة، الأمر الذي يسهل عليهم عملية التعاطي وبتكتم كبير، خاصة أنهم أكثر دراية بعلامات الادمان وأكثر براعة في إخفائها خوفا من فقدان مناصبهم وتشويه صورتهم أمام المجتمع، كونهم مصدر ثقة للمريض ويعملون في مهنة خضعوا لأداء اليمين فيها.