حذر الطبيب العام فتحي بن أشنهو، أول أمس، من الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية والعصائر بأنواعها، واصفا إياها بـ”الفخ” الذي يقع فيه الجميع في رمضان.

وبلغة عملية وبسيطة حاول الطبيب العام فتحي بن أشنهو في مداخلته أول أمس، أن يشرح للحاضرين بقاعة المركز الثقافي السلوكات الخاطئة التي تودي بهم إلى مضاعفات لا تحمد عقباها والعلاقة بين السكري وضغط الدم. وقال إن الإفراط في أكل الخبز أيضا خطر على الصحة، مشيرا ألى انه لا يجب أن يتجاوز 150 غ في اليوم الواحد، كما هو معمول به لدى الدول المتقدمة.

ووصف بن أشنهو ما تستهلكه الأسرة الجزائر خلال شهر الصيام بـ”المشروبات السكرية” وليس بالعصائر وبالغازية، مؤكدا أن تنويع الموائد لمختلف الماركات يزيد من احتمالا الإصابة حتى لغير المرضى من الكبار والصغار معا. كما نبه الحضور إلى المشروبات بمختلف أنواعها وألوانها هي بمثابة ”فخ” يقع فيه الجميع خاصة بمناسبة رمضان. وفي المقابل نصح ذات المصدر بتناول الفواكه كما هي، وعدم الإسراف في عصرها بحجة الحصول على فيتامينات أكثر، معللا ذلك بعدم الاستفادة من الألياف الموجودة في حبة الفاكهة، والتي تساعد على الامتصاص وتؤدي دور المصفاة وبالتالي تعرقل مرور السكر مباشرة إلى الدم.

في السياق متصل طالب الدكتور بن أشنهو الأطباء بالتحلي بانضباط أكثر أثناء توزيعهم لآلات قياس السكري في الدم، معتبرا أن ما يحدث في الوقت الحالي ”تبذير” لتلك المعدات، خاصة بعد أن أصبح توزيعها مجانا على الجميع. كما حذر غير المصابين بالسكري من عدم استعمال هذه الآلات بحجة معرفة إذا ارتفع منسوب السكري عندهم، وقال إن أفضل طريقة هي تحليل الدم مخبريا ووفق بروتكول طبي.