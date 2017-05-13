تلقت مختلف وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر ولاية الجزائر، تعليمات بتكثيف ومواصلة عملية تحسيس المرضى المأمنين المصابين بداء السكري وضغط الدم بوجود آليات مرافقة، وذلك طيلة شهر رمضان المقبل.

وتندرج هذه العملية التحسيسية والتوعوية ضمن الخطة التي أطلقها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السنة الماضية بمناسبة رمضان 2016، حيث أمر المدير العام للصندوق حسن تيجاني هدام، بتخصيص وقت أكبر هذه السنة للمرضى المؤمنين لشرح مختلف الآليات العملية والإجراءات التي تسهل عليهم متابعة وضعهم الصحي وسبل الوقاية من مضاعفات، خاصة أثناء الصوم، حسبما صرح به أزواو كريم، نائب مدير الأداءات، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لضغط الدم بالمركز الثقافي 11 ديسمبر 1960 ببلوزداد. وقال المسؤول إن الأطباء العاملين بمختلف الوكالات بالعاصمة سيطبقون تعليمات الإدارة العامة وسيستقبلون مرضى السكري وضغط الدم من أجل شرح إجراءات المرافقة الطبية وأهمية بطاقة الشفاء، وتفاصيل أوفر عن الاتفاقية التي يمكن أن يبرمها الطبيب المعالج مع الصندوق من أجل تحسين نوعية التكفل بالمرضى. وأكد أنه في الوقت الحالي أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ”كناس” يضمن تأمين كامل لمرضى السكري، أي 100 % في ما يضمن نسبة 80 % لذوي ضغط الدم المعروفين بفئة (HTA)، وثمة دراسة مستمرة لملف المرضى من أجل مراقبة وضعية المريض والرفع من نسبة التأمين لبعض الحالات الضغط التي تستوجب تكفلا كامل النسبة.

ومن جهته اعتبر الدكتور مخبط عبد القادر، طبيب رئيسي بالصندوق لولاية الجزائر، أن المصاب بالسكري و ضغط الدم يجب أن يعي أهمية وجود طبيب العائلة، كما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، وأن ذلك سيسمح للمريض بتحصين نفسه من الآراء الكثيرة والمغالطات، كما يضمن له عن طريق وكالته للتأمين الاجتماعي وضوحا لملفه الطبي.