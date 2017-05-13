l يشمل جميع التخصصات بما فيها عيادات طب الأسنان

كشف إلياس قاضي، مؤسس شريك لشركة ”كا.بي.آم للتكنولوجيا”، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الابتكار والتطوير وبإشراف والي ولاية الجزائر، في إطار تقريب العيادات من المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال إنشاء عيادة ذكية السماح للمرضى من مختلف الولايات على حجز موعد طبي، سواء في المستشفيات الكبرى أوفي العيادات الخاصة بالعاصمة، فيما سيتم تعميمها عبر باقي الولايات الأخرى مستقبلا.

أصبح الظفر بموعد عند الطبيب من المستحيلات التي يسعى إليها المواطن الجزائري، خاصة بالمؤسسات الاستشفائية، أين يضطر إلى الانتظار بالأشهر عساه يحجز موعدا، فما بالك بالتحاليل الطبية والأشعة التي يتنقل خارج أسوار المستشفى بحثا عن مخابر بأغلى الأسعار، الأمر الذي نتجت عنه عدة مشاكل أدت في كثير من الأحيان إلى وفاة المريض قبل أن يحظى بموعد زيارة الطبيب، وبالأخص المرضى المزمنين الذين يعانون من مشاكل صحية معقدة كالسرطان والسكري وضغط الدم وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تدخل علاجي سريع. وفي الشأن كشف إلياس قاضي، مؤسس شريك لشركة كا.بي.آم للتكنولوجيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الابتكار والتطوير تحت إشراف ولاية الجزائر التي احتضنت توقيع هذه الاتفاقية، في إطار تقريب العيادات من المواطن، مشيرا إلى أن سيتم، من خلال إنشاء عيادة ذكية السماح للمرضى من مختلف الولايات على حجز موعد طبي سواء في المستشفيات الكبرى أو في العيادات الخاصة بالعاصمة، فيما سيتم تعميمها عبر باقي الولايات الأخرى مستقبلا.

وحسب إلياس قاضي، فإن هذا الابتكار الرقمي المقتبس من تجربته في كندا، باعتباره مقيما هناك منذ 20 سنة ويملك عيادة خاصة هناك، سيسمح بتخفيف معاناة المرضى والتنقل بين المشافي والعيادات، بالإضافة إلى التخلص من مشقة التنقل والاستيقاظ باكر من أجل الحصول على تذكرة، مشيرا إلى أن هذا التقنية ستقضي نهائيا على الأوراق والسجلات، حيث يستطيع المريض عن طريق الدخول الى موقع العيادة الرقمية من إيجاد جميع عناوين الأطباء والمختصين بالعاصمة، ليتم بعدها الدخول الى جدول أعمال كل هيكل أو مؤسسة ويتم أوتوماتيكيا حجز الموعد واليوم والساعة دون عناء التنقل إلى الطبيب المراد أخذ موعد عنده، ثم يقوم الموقع باستقبال الحجز وتدوينه في قائمة المواعيد، ثم يتم إرسال رسالة نصية تثبت وتؤكد هذا الموعد، وذلك لتخفيف الضغط بالساعات في قاعات الانتظار من جهة وتسهيل المهمة على المواطنين وبالأخص القاطنين خارج الولايات.

وفي هذا السياق، قال عبد الصبور بن زغان، مؤسس شريك لمؤسسة الابتكار والتطوير، أن هذه التقنية عرفت نجاحا كبيرا في الدول الأوروبية، معربا عن رغبته في نقل هذه التجربة في الجزائر، مشيرا إلى نظام ”كابيماد” الخاص بالمستشفيات، والذي يسمح بحجز العديد من المواعيد في يوم واحد.