يوم إعلامي حول ثقافة التبرع بالأعضاء

نظمت جمعية عليم لقدماء ثانوية جمال الدين الأفغاني بمعسكر والتي يترأسها الجراح جيلالي بوسيف يوما إعلاميا حول ثقافة التبرع بالأعضاء وميزان ذلك في القانون والشرع اليوم الإعلامي هذا أطره نخبة من المختصين في المجال الطبي والقانوني والدين وأساتذة جامعيين.

الدكتور بن نباجي محمد مختص في أمراض الكلى بالجزائر العاصمة، أكد بأن عملية زرع الأعضاء تتطلب حملة تحسيسية واسعة قصد تطويرها حتى يكون الجميع على وعي بالقضية من أجل زرع الأعضاء بالجزائر ما يعود بالنفع على الدولة .

من جهة أخرى، أكد الدكتور الشيخ أن الإنسان إذا احتاج لأخيه عليه أن يعينه وأن التبرع بالأعضاء تعتبر صدقة جارية وأن الشريعة الإسلامية تدعوا الى التكافل والتآزر والتعاون وفي الأخير تم تكريم المدير الجديد لجامعة أحمد بن بلة 1 بوهران الأستاذ سنوسي محمد بعد توليه منصب مدير جديد للجامعة يذكر أن هذا الأخير كان تلميذا بثانوية جمال الين الأفغاني بمعسكر.

.. وزواج جماعي لـ 17 عريسا وعروسة

نظم المكتب البلدي لجمعية الإرشاد والإصلاح بمدينة معسكر، نهاية الأسبوع المنصرم، حفل زواج جماعي لفائدة 17 عريس وعروسة سلمت لهم مساعدات قيمة تقدم بها محسنون.

وحضر حفل تسليم الهدايا الذي أقيم سهرة الجمعة إلى السبت بقاعة أفراح بمدينة معسكر العرسان وأهاليهم وأعضاء جمعية الإرشاد والإصلاح وأئمة ومحسنون ثمنوا جميعا مبادرة الجمعية التي وصلت إلى طبعتها الـ 17، والتي استفاد منها منذ بداية العملية قبل 11 سنة أزيد من 320 عريسا وعروسة ،حسبما ذكر رئيس المكتب البلدي للجمعية في تصريح للصحافة. واستفاد العرسان من اثاث وتجهيزات وأفرشة تبرع بها محسنون تمثلت في أفرشة وأغطية وأجهزة كهرومنزلية وطاقم ذهبي وبعض المستلزمات الأخرى. ودعا أحد الأئمة خلال الحفل بقية الجمعيات والمحسنين إلى القيام بمبادرات مماثلة، على أن تمس فئات أخرى من المجتمع لمحاربة كل أشكال العوز والتأسيس لنظام تكافل اجتماعي.