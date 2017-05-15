أطلقت المديرية الجهوية الغربية بوهران، أمس، قافلتها التحسيسية لتجوب من خلالها خمس ولايات غربية تابعة لها لتحذير المواطنين والأطفال من مخاطر التسممات ونحن على أبواب موسم الاصطياف، تحت شعار ”حذار من وجبات الولائم وقاعات الأفراح”، تتمحور أساسا حول احترام شروط الحفظ لاسيما سلسلة التبريد ومكافحة عرض وبيع المواد الغذائية على الطريق العمومي واحترام شروط النظافة، حسب ما علم لدى مدير التجارة بالولاية العربي محمد لـ ”الفجر”، مشيرا أن الحملة التحسيسية ستجوب دوائر الولايات المعنية بولاية مستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت، إضافة إلى عاصمة الغرب ولاية وهران لتوعية المواطنين بخطورة تناول أغذية تخلوا من شروط النظافة، والتي تتم عادة بمحلات الأكل السريع وبالأفراح بعدما أصبحت تصل إلى المنازل بعد شراء مواد غذائية سريعة التلف من عند الباعة الفوضوين وخارج وسائل الحفظ والتبريد، ما يعرض المواطن للتسممات وأمراض خطيرة، موضحا ان الحملة ستنتهي يوم 20من الشهر الجاري بعد ما تجوب أيضا بلديات الكورنيش وتحتك بمواطنيها لزرع الوعي للوقاية من التسممات بتوزيع مطويات.

في ذات السياق أكدت مقران سعاد، المشرفة على قافلة وهران، أنه منذ بداية السنة تم تسجيل أزيد من 500 حالة تسمم عبر مختلف ولايات الوطن نتيجة تناول مواد سريعة الإتلاف وتخلوا من النظافة، ودعت المواطنين الى ضرورة توخي الحذر مع مراعاة شروط النظافة وسلسلة التبريد.

للإشارة سجلت مصالح وزارة التجارة 5.562 حالة تسمم غذائي تسببت في وفاة 11 شخصا،سنة 2015، وأدت حالات التسمم المسجلة أساسا إلى إصابة 494 شخصا بحالة التهاب ناجمة عن تسمم غذائي جماعي و11 حالة وفاة على الصعيد الوطني، من بينها حالتين بخنشلة وحالتين بسوق أهراس وحالة واحدة بولايات الجزائر العاصمة وباتنة وبومرداس والمسيلة وتيارت وبجاية وميلة. وسجلت 78 بالمائة من حالات التسمم على مستوى مؤسسات الإطعام الجماعي وخلال الأفراح العائلية والوجبات العائلية. ويأتي عدم احترام إجراءات النظافة خلال تحضير وحفظ وتخزين الأغذية من بين أهم أسباب التسممات الغذائية.