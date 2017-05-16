أعلنت، ككل سنة، جمعية الخير الاجتماعية الناشطة بولاية الجزائر، مؤخرا، عن مشروعها المتمثل في تقديم إعانات ومساعدات مختلفة للمعوزين وعابري السبيل خلال شهر رمضان المقبل، حيث تقوم الجمعية بتوزيع اعانات مالية للعائلات المعوزة، والتي لم يتم تحديد رقم خاص بها لحد الساعة لكون عملية التسجيل متواصلة. بينما أكد ممثلو الجمعية على تسطير برنامج خاص لفتح مطاعم الرحمة بتوزيعها على عدد من بلديات الجزائر العاصمة، حيث سيتم فتح مطعم خاص بإفطار اللاجئين السوريين والنازحين الأفارقة ببلدية الدرارية، وآخر ببلدية زرالدة موجه للعمال من خارج الولاية، على غرار العاملين بورشات البناء الموزعة بالجهة المذكورة، ومطعمين آخرين موزعين على بلدية باب الزوار لعامة الصائمين، وآخر ببلدية ببني مسوس، مع إمكانية فتح مطاعم أخرى ببلديات غير تلك المذكورة أعلاه.