في إطار مختلف نشاطات مصالح الأمن العمومي بأمن ولاية جيجل الخاصة بتنظيم المرور، سجلت خلال شهر أفريل من السنة الجارية، 2651 مخالفة في قانون المرور، منها 469 حالة خاصة بالحجز بالكماش، بسبب مخالفة الوقوف الممنوع 277 مخالفة مستوجبة لسحب رخصة السياقة لغرض التعليق لمدة ثلاثة أشهر بسبب ارتكاب السائقين مخالفات، تمثلت أساسا في عدم ارتداء الخوذة، عدم استعمال حزام الأمن واستعمال الهاتف النقال، 159 مخالفة مستوجبة لسحب رخصة السياقة لمدة ستة أشهر، تمثلت في السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام إشارة قف، التجاوز الخطير والتجاوز على الخط المستمر، بالإضافة إلى تسجيل 181 جنحة في قانون المرور والتنسيق، انحصرت مجملها في شهادة التأمين غير سارية المفعول، ركوب ونزول المسافرين في نقاط غير مرخص بها، بطاقة المراقبة التقنية منتهية الصلاحية انعدام شهادة التأمين.

أما بالنسبة لحوادث المرور الجسمانية، فقد سجلت ذات المصالح في نفس الفترة 42 حادث مرور، أصيب على إثرها 46 شخصا بجروح ولم تسجل وفيات، بالإضافة إلى تسجيل 50 مخالفة خاصة بالبناء دون رخصة بالنسبة لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة، و25 مخالفات خاصة بالبيع غير الشرعي في الطريق العام بالنسبة لفرقة التطهير.