كشفت مصادر ذات صلة بالديوان الوطني للسياحة أنه في إطار ترقية قطاع السياحة في الجزائر، سيتم تحديث وإعادة ترميم 282 منبع للمياه الساخنة في الجزائر، 23 منبعا تابعا للقطاعين العمومي والخاص مع تسجيل 31 مشروعا قيد الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المنابع تدخل في مجال العلاج المائي للتخلص من الأمراض الجلدية والتهاب المفاصل.

تمتلك الجزائر قدرة كبيرة في مجال العلاج المائي بمياه لحمامات المعدنية والمقدرة بـ282 منبع للمياه الساخنة ذات القدرات العلاجية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث يقصد الملايين من الزوار هذه المحطات المعدنية لعلاج العديد من الأمراض، مثل الأمراض الجلدية والتهاب المفاصل وعدة أمراض أخرى كالحساسية. ويتواجد عدد كبير من هذه المحطات في الجزء الشمالي من البلاد والبعض الآخر في المناطق الصحراوية. كما يتواجد بالبعد عن العاصمة بعض الحمامات المعدنية التي تعالج العديد من الأمراض التهاب المفاصل لغني مياهها، حيث يسعى القائمين على القطاع على الاستثمار في هذا الخصوص، عن طريق تحديث هذه المحطات وإعادة ترميمها وتوفير الإمكانيات اللازمة، وكذا بناء محطات جديدة استجابة للمطالب المتزايدة من طرف ضيوف هذه الحمامات والسياح الراغبين في استرجاع لياقتهم البدنية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار على مستوى الشريط الساحلي الذي يفوق 1200 كلم لإقامة مراكز للمعالجة بمياه البحر، حيث تزخر الجزائر بعشرات الأحواض والحمامات المعدنية الطبيعية، والتي تعول عليها السلطات على دعم قطاع السياحة وبناء قاعدة متينة لجذب السياح، وبالأخص الأجانب منهم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الديوان الوطني للسياحة أنه في إطار ترقية قطاع السياحة في الجزائر سيتم تحديث وإعادة ترميم 282 منبع للمياه الساخنة في الجزائر الذي يدخل في إطار المخطط الخماسي، من أجل استقطاب الزوار وبالأخص المرضى الذين يعانون تعقيدات صحية فشل التدخل الطبي عن شفائها، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى عقد اتفاقيات لتطوير هذا المجال والمضي فيه قدما لضمان خدمة ممتازة للمتوافدين عليها، وبالأخص بعض الحمامات المتواجدة في المناطق الداخلية وشبه الصحراوية، كحمام زلفانة بغرداية وحمام المسخوطين بڤالمة، وغيرها من الحمامات التي تعرف إقبالا سنويا للزوار وعلى طول السنة.

من جهة أخرى، تضيف ذات المصادر عن وجود 23 منبعا تابعا للقطاعين العمومي والخاص يتم ترميمه مؤخرا، مع تسجيل 31 مشروعا قيد الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المنابع تدخل في مجال العلاج المائي للتخلص من الأمراض الجلدية والتهاب المفاصل.