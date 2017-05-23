هي زوجة لإطار في الشرطة الجزائرية، تورط في قضية قتل غير عمدي قبل عدة سنوات، عندما أرسل إلى مفرغة وادي السمار من أجل الإشراف على إحراق عدة حاويات من المفرقعات الخطيرة والمنتهية الصلاحية.

كانت مصالح الجمارك الجزائرية قد ضبطت حاويات مفرقعات في الموانئ، وعند موعد الإحراق فوجئ الشرطي ومرافقيه البالغ عددهم 17 عون أمن، بحوالي 400 شاب من مختلف ضواحي العاصمة الشرقية، وخصوصا من براقي، باش جراح، عن النعجة، جسر قسنطينة..الخ، كانوا جميعهم يريدون الظفر ببعض صناديق المفرقعات من أجل إعادة بيعها في السوق الموازية.

كان الشبان في وضع خطير جدا لأن الأعوان كانوا قد صبوا البنزين على الصناديق، وكان أحدهم قد أشعل النار في أحدها، وبسرعة انتشرت النار في باقي الصناديق التي بدأت محتوياتها في الانفجار الشديد بمجرد وصول الحرارة إليها، وفوجئ الشرطي بالشبان يتسابقون إلى الأسفل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فما كان منه سوى إطلاق النار على الأرض من أجل تخويفهم وإجبارهم على العودة من حيث جاءوا، لكن من سوء الحظ اصطدمت الطلقة بصخرة وانشطرت لتصيب شظاياها 3 شبان أردت اثنين منهم قتلى في الحال.

وتقول الزوجة إنه قد حكم على زوجها بـ5 سنوات سجنا، ونتيجة لذلك طرد من وظيفته دون أي تعويض لأسرته المتكونة من زوجته وولدين، حتى في فترة التحقيق والمحاكمة قبل ثبوت الإدانة، مؤكدة على أنها محرومة من التواصل مع زوجها كما يتواصل معه كل الناس، وتساءلت: إذا كان القانون عاقب المحكوم لسبب أو لآخر فلماذا يعاقب معه الأسرة بكاملها؟ وإذا كان حرمانه من التواصل عقابا نفسيا له إضافة إلى سلب حريته، فهو عقاب مواز لأسرته التي تتحمل ذلك ماديا ومعنويا.

ويحاول أهل السجين المذكور الحصول على إذن بالزيارة أكثر من مرة في الأسبوع، خصوصا أن القضية كيفت على أنها قتل خطأ، ولكن القانون الجزائري صارم في مثل هكذا مواضيع!.

زوجة السجين معاقبة مرتين

وحسب محامين من مجلس قضاء الجزائر، فإن الزيارة العائلية محددة بمرة واحدة أسبوعيا، ولا تتعداها إلا في حالات خاصة جدا، يستفيد فيها الوالدان من فرصة رؤية ابنهما. كما يسمح لهما بالتكلم إليه عبر حاجز واق، وكذا بإرسال بعض الأغراض من ألبسة ومتاع وحتى المال. أما غير الوالدين فليس هناك حق في الزيارة لغير الأقربين جدا، إلا في حالات خاصة وضمن إجراءات محددة.

أما العلاقة الزوجية فليس لها ما ينصفها في القانون الجزائري، الذي يعاقب السجين مرة واحدة، في حين يعاقب الزوجة أكثر من مرة.. أولا عندما تحرم من زوجها، وثانيا بالنسبة إلى الأولاد، فضلا عن تحملها أعباء الإنفاق على الأبناء إذا كان شغل الوالد هو المصدر الوحيد للإعالة الأسرة، لأن القانون الجزائري يحرم السجين العامل في القطاع العام استمراره في وظيفته إذا صدر ضده حكم مدين، وبالتالي فليس هناك في أغلب الأحيان نص يكفل لأسرة المحكوم دخلا معينا، خصوصا إذا قضي في حقه بمدة طويلة.

وفي غالب الأحيان لا ترى الزوجات أزواجهن إلا مرة أسبوعيا لمدة نصف ساعة في لقاء عام، مثل كل الزوار الآخرين. أما عن اللقاء الخاص أو الحميمي، مثلما يحدث في البلدان الغربية، فهو أمر غير معروف أبدا في الجزائر، وليس للزوجات أمل في هذه الحالة إلا انتظار انقضاء نصف العقوبة، فهو الأمر الوحيد الذي يتمكن فيه المحكوم عليه من الحصول على إفراج مؤقت، يقضيه مع أسرته داخل البيت العائلي، ولكنه غالبا ما لا يتجاوز أسبوعا واحدا.

”كارثة” الحكم النهائي على الزوجة

في المقابل - يقول محدثونا - فإن علاقة المسجون بأهله في الدول الأوروبية أكثر اتساعا مما هي عليه في الجزائر، وخصوصا أن علاقته بزوجته قد تتعدى الزيارة إلى المبيت معه داخل السجن، حفاظا على استمرارية العلاقة بينهما، وتجنبا لأسباب الطلاق أوالحرمان النفسي بين الزوجين من جهة والمسجون وأبنائه ووالديه من جهة أخرى.

وفي حال حسن السلوك والالتزام بالنظام العام، فإن المسجون في كثير من الدول الغربية يسمح له بالتجوال المحدود المدة والمحروس مع أطفاله، إضافة إلى إمكانية حصوله على فترات إفراج مشروط بين الحين والآخر. وعند اقتراب موعد الإفراج يوضع في يد السجين سوار خاص ثم يسمح له بالتجوال في منطقة محدودة لتمكينه من ممارسة حياته العائلية بكل حرية والتمتع بلقاءات أكثر مع الوالدين.

أما في الجزائر فإنه - قبل إصدار الحكم النهائي - يسمح للمسجون بلقاء ذويه مرة واحدة في الأسبوع، وللزوجة لقاء أسبوعي في حال إحضارها الدفتر العائلي أوشهادة زواج، أما بقية الأهل الآخرين لا حظ لهم إلا قليلا. فقبل الحكم النهائي يتمكن من امتيازات، منها: لقاءات أسبوعية مع الأهل، الحصول على قفة من المنزل، إضافة إلى المال، كما أن السجن يكون قريبا من ولاية إقامة الأهل.

أما بعد الحكم النهائي فتتغير الأمور، لأن المسجون قد يوجه إلى أي سجن في أي ولاية من ولايات الوطن، والسبب أن سجن العاصمة لا يكفي، كما أنه من الخطأ بناء سجن ثان، لأن ذلك تشجيع غير مباشر على الإجرام. كما أن إرسال السجين إلى منطقة نائية عقاب نفسي آخر له، غرضه التفكير مليا بعد الإفراج في ارتكاب جريمة أخرى. لكن العائلات تدفع الثمن مضاعفا من حيث صعوبة التنقل، ما قد يتسبب في قطع الزيارة، لتصبح العلاقة الزوجية بذلك في خبر كان.

أنسنة السجون لم تنقص من هيبتها

وللسجون هيبتها الخاصة لدى من يعرفها، فأي متهم محكوم عليه يتمنى أن لا يسمع كلمة ”البرواڤية” و”لامبيز” (تازولت) لارتباط تلك المؤسسات بماض رهيب خاصة الفترة الاستعمارية. أما حاليا فعادة ما يحول إليها المحكوم عليهم بفترات سجن طويلة والمتورطون في القضايا الآمنة الحساسة، بالرغم من سياسية ”الأنسنة” التي باشرتها وزارة العدل في إطار الاصلاح العدالي.

اشتهر سجن ”تازولت” أو ”لامبيز” الموروث عن العهد الاستعماري، قبل وبعد الاستقلال، حيث تشير المعطيات أنه بني عام 1854 وحظي باستضافة أعلام التحرر والديمقراطية. من بين أشهر نزلاء ”لامبيز” اسم الرئيس التونسي السابق لحبيب بورڤيبة، ثم اسم الرئيس أحمد بن بلة، وتطورت الجزائر بعدها ودخل هذا السجن كل من العقيد عمر ملاح ثم جماعة بويعلي، والتي كان أشهر عناصرها علي بلحاج، الذي أفرج عنه عام 1987، وكذلك نجد اسم سعيد سعدي وكثيرين غيرهم. ولما ولجت الجزائر العهد الديمقراطي وصدر العفو الرئاسي عام 1990 بخصوص المحكوم عليهم بالإعدام في قضية بويعلي، لم تسترح المؤسسات العقابية طويلا وعادت إلى سابق نشاطها مع بداية عهد المواجهة.

كما اشتهرت سجون سركاجي والحراش والبرواڤية إضافة إلى تازولت، وشهدت هذه السجون في فترة أيضا موجات تمرد واسعة أهمها الهروب الكبير من سجن لامبيز الرهيب في مارس 1994، وكذا مجزرة سركاجي عام 1995 ومحاولات التمرد في البرواڤية عام 1993.