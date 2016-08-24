شدد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج على أنه حان الوقت كي يتحمل كل شخص مسؤولياته جراء ما يحدث من عنف في الملاعب الجزائرية. ودافع رئيس الرابطة بشدة عن قرار سحب الشرطة من المدرجات قائلا إن دفتر الشروط الخاص بالاحتراف يحتم على الأندية تعيين أعوان الأمن وأن الشرطة غير معنية تماما بتأمين المدرجات، على غرار ما يحدث في العالم، حين أشار أن الجمهور الجزائري ليس مثل الجمهور الأوروبي حيث تطبق إجراءات مماثلة. وقال الرئيس السابق لفريق شباب بلوزداد أنه من يريد الفوضى فعليه أن يبقى في بيته.