بعدما انتظروا أن تفي مصالح البلدية بوعودها لسنوات، هب سكان الحي التطوري بأولاد موسى بولاية بومرداس لإنجاز المدرج الخاص بالحي، والذي اشتركوا في بنائه من خلال جمع الأموال وشراء مواد البناء الخاصة، مع تطوع بعض شبان الحي الذين أعطوا درسا لا ينسى في التضامن، ليتم في غضون أيام قليلة إنشاء المدرج الذي وعدت البلدية بإنجازه قبل عدة سنوات،، حيث شيدوا المشروع بسواعد أبنائهم وشبابهم وأعطوا أروع صور التضامن والتكافل، محرجين بذلك البلدية ورئيسها الذي لم يفعل شيئا منذ انتخابه على رأس المجلس الشعبي البلدي.