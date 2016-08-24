مازال سكان بلدية أولا موسى بولاية بومرداس يشتكون من سوء خدمة الأنترنت، التي تعرف انقطاعات متكررة في المدة الأخيرة، فضلا عن ضعف التدفق، الأمر الذي جعل زبائن الشركة يرفعون مرارا وتكرارا شكاويهم للمصالح التقنية لاتصالات الجزائر دون الحصول على أي رد، ودون معالجة الأمر، في حين يبقى الزبون هو المتضرر الأكبر، بما أنه يدفع قيمة تدفق لا يحصل عليه إطلاقا، ويحدث هذا في ظل تباطؤ شديد في تنفيذ مشروع تزويد سكان أولاد موسى بتقنية "أمسان" التي طال انتظارها لسنوات.