أطلق النشطاء حملة لتطبيق الإعدام على قتلة نهال وجموع الأطفال المختطفين، حيث شرع فنانون ورياضيون عرب، في تصوير "فيديو كليب" يتضمن أغنية مشتركة، يرثون فيها الطفلة الجزائرية "نهال" التي تعرضت للخطف ثم القتل مع التنكيل بجثتها، بمحافظة تيزي وزو بالجزائر، حيث يحمل "الفيديو كليب" الذي شرع بتصويره بالجزائر العاصمة مؤخرا عنوان "لا للاختطاف"، ويتناول قصة الطفلة نهال التي أدمت قلوب الجزائريين، كما يشارك بأداء الأغنية المعلق الرياضي حفيظ دراجي والمغني التونسي أحمد كافور والممثل التونسي خالد بوزيد والمغني الجزائري الشاب طاريق والمغني اللبناني سعد رمضان والمطرب العراقي همام العراقي، حيث يستهدف الفيديو كليب التحذير من مخاطر اختطاف الأطفال والآثار الإنسانية والاجتماعية ومعاناة عائلات الأطفال المختطفين، ليبث عبر مختلف القنوات العربية مستقبلا.