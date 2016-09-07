اشتكى سكان حي المنظر الجميل 2 بعين البنيان غرب الجزائر العاصمة، تزامنا والدخول المدرسي، من تراكم النفايات المنزلية والصلبة التي ترمى من طرف السكان علنا خلف مدرسة الحي وأسفل نوافذ الأقسام الدراسية، على مدار العام دون وازع ولا رادع. والغريب في الأمر أن هاته الأخيرة تبقى لمدة طويلة، قبل أن يلجأ أحيانا البعض إلى إشعال النار فيها، ما يتسبب في معاناة لا توصف للتلاميذ ولسكان المدرسة بسبب كثافة الدخان المتصاعد النتن، يحدث هذا في ظل الغياب الكلي للسلطات المحلية بما فيها مير عين البنيان.