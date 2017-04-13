منعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية جيجل إلى أجل غير مسمى إقامة الأسواق والمعارض والتجمعات الحيوانية على مستوى الولاية، بعد ظهور بؤر للحمى القلاعية في عدة ولايات من الوطن، ونظرا لخطورة المرض وسرعة انتشاره قرر المجلس الولائي اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهته وكذا منع نقل الماشية عبر تراب الولاية، إلا إذا كانت موجهة إلى الذبح، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة توجه إلى المذبح مسلمة من طرف طبيب بيطري ومتابعة حملة التلقيح القائمة حاليا، لكن هاته الإجراءات ستكون لها انعكاسات مباشرة على أسعار اللحوم الحمراء قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان