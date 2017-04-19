أوفد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد وفدا إلى الإسكندرية بمصر لزيارة بعض المواقع الصناعية، التقى الوفد خلالها باتحاد عمال مصر والنقابة العامة للصناعات الهندسية. وهي زيارة تثير التساؤلات حول طبيعة الخبرة التي يحاول أن يقتنصها من نظيره المصري، خاصة أن بيانا عن الاتحاد المصري قال أن الوفد اتفق مع ممثلى اتحاد العمال على زيادة التعاون المشترك بين الجزائر ومصر وتبادل الخبرات في مجال الصناعة وتعزيز العلاقات النقابية والعمالية بين الاتحادين.