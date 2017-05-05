تم تكريم الجزائرية أمال محندي، نهاية الأسبوع، بـ”واشنطن دي.سي” من قبل قسم الدولة الأمريكي بجائزة ”القادة الشباب الناشئين” في العالم، وتم اختيار أمال محندي وهي تشتغل حاليا كصحفية بالقناة التلفزيونية نوميديا كواحدة من بين الفائزين العشرة ”بجائزة القادة الشباب الناشئين” التي تكرم القادة الشباب عبر العالم والعرفان بجهودهم الرامية إلى دفع تغيير إيجابي في المجتمع. وجرت مراسم تسليم الجوائز بحضور المساعد بالنيابة المكلف بالشؤون التربوية والثقافية بقسم الدولة مارك تابلين.