أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية، أمس، والتي أظهرت تفوق حزب جبهة التحرير الوطني بـ164 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 97 مقعدا، وتحالف حركة مجتمع السلم بـ33 مقعدا. وخلال قراءته للنتائج التي تحصلت عليها كل الأحزاب المشاركة في التشريعيات أمام وسائل الإعلام، أسقط الوزير سهوا اسم الحركة الشعبية الجزائرية التي يترأسها الوزير السابق عمارة بن يونس، قبل أن يتدارك الأمر فيما بعد. وتحصل حزب الحركة الشعبية الجزائرية على 13 مقعدا حسب النتائج الأولية.