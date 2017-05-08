غضب كبير رصدته ”الفجر” بمقر دائرة القلب الكبير، والسبب عدم حصول بعض المؤطرين الذين عملوا يوم الرابع ماي بمناسبة الانتخابات التشريعية على منحتهم، فيما يقول البعض أن آخرين تحصلوا على مبالغ مضاعفة، وهو ما أثار سخط المقصين مطالبين رئيس دائرة القلب الكبير بإنصافهم ومنحهم المبالغ المالية التي يستحقونها نظير أتعابهم. ويضيف المؤطرون أن القوائم شهدت فوضى عارمة، حيث أن بعضهم لم يجد اسمه ضمن القائمة، في حين وجد الكثير منهم أسماءهم مكررة مرتين، وهو ما اغتنمه البعض وتحصل على الأجرة مرتين.

فهل يتدارك رئيس الدائرة الأمر ويرجع أتعاب المؤطرين إلى أصحابها؟