يشتكي سكان مدينة أولاد موسى بولاية بومرداس من ظاهرة الركن العشوائي للسيارات، الأمر الذي ينغص على المواطنين يومياتهم، ويتسبب في الاختناق المروري في العديد من النقاط لاسيما بجوار المساجد والمحلات التجارية والمراكز الإدارية، حيث أن العديد من السائقين يتعمدون الإخلال بقانون المرور وعدم احترام الإشارات، ما يتسبب في الاختناقات التي تزعج السكان، إلى جانب المشاكل التي يتسبب فيها الباعة الفوضويون الذين يختارون أبواب المساجد لعرض سلعهم وتصريفها دون مراعاة أية حرمة لهذه الأماكن المقدسة.