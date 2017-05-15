تدور في كواليس جبهة التحرير الوطني حرب طاحنة، بين وزراء حاليين والقيادة الحالية على خلفية الظفر أو الاحتفاظ بحقيبة وزارية في الحكومة القادمة، وقالت مصادر متطابقة، إن الوزراء الناجحين في تشريعيات الرابع ماي يعتقدون بأحقيتهم في الحفاظ على حقائبهم بعد تحقيق نتائج إيجابية في التشريعيات، غير أن القيادة الحالية للجبهة تعتقد العكس تماما وترى ضرورة بروز وجوه جديدة، موازاه مع دخول وزراء جدد من مختلف التشكيلات في الحكومة التوافقية المنتظر تشكيلها قريبا.