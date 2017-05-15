أكد رئيس حزب السلام قيد التأسيس، محمد بن غنيسة، أنه توقف عن ”الشيتة”، بعدما عجزت مساعيه عن تحقيق أهدافه، والمتعلقة باعتماد حزبه ومشاركته كأحد فواعل الحياة السياسية.

وظهر بن غنيسة، في ثوب الواثق من نفسه، بعدما وضع نقطة للسطر إزاء ما يصفه بـ”الشيتة” أو ما يسمى بالتملق لصالح أطراف نافذة كان يراها بن غنيسة السبيل الوحيد لحصوله على اعتماد لحزبه من وزارة الداخلية، وممارسة نضاله بشكل رسمي، لكن حينما فقد الأمل في ذلك، طلق الشيتة بالثلاث كما يقال، لأنه لن يعود إليها من جديد بما أنها وسيلة غير ناجعة. وقد أثار هذا التصريح سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.