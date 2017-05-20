شاركت الإذاعة الوطنية بمحطاتها الوطنية والمحلية، أمس، في حملة موانئ زرقاء 2017 والتي تهدف إلى تطوير صيد بحري مسؤول وتربية مائيات مستدامة على مستوى موانئ الصيد البحري لولاية الجزائر وتحسيس المواطنين بأهمية وضرورة الحفاظ على نظافة المحيط والبيئة. الحملة التي تنظمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في طبعتها الخامسة، تتميز بإطلاق مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر حملة تحسيسية وإعلامية يقوم خلالها أول المستفيدين من رخص السياحة الصيدية بعملية نقل المسافرين على متن سفن مجهزة للصيد في إطار النشاط التكميلي الترفيهي، ومن أجل إطلاعهم على مهنة الصياد وكذا الوسط البحري.