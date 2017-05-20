باشر، أول أمس، عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمختلف أسلاكهم، تتقدمهم المديرة الجديدة وعناصر من المجتمع المدني، حملة تنظيف واسعة لهياكل المؤسسة بمساعدة مصالح البلدية التي زودتهم بصهاريج المياه، وكانت البداية من العيادة متعددة الخدمات بتاكسنة، حيث تم تنظيف كل مصالحها وكذا تنظيف المحيط الخارجي من الأعشاب وبقايا الأشجار الميتة. وتتواصل الحملة التطوعية بالعيادة متعددة الخدمات بجيملة وقاعات العلاج والمنشأة الصحية بني ياجيس، بغية تحسين الخدمات الصحية للمواطنين. ونظمت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بالطاهير حملة مماثلة بمشاركة الفروع النقابية والأسلاك الطبية وشبه الطبية والعمال والإداريين والجمعيات، شملت تنظيف جميع المصالح والمحيط الداخلي والخارجي كما باشرت المؤسسة حملة أخرى لتحسين الواجهة عن طريق الطلاء ودهن المصالح الأخرى بالتنسيق مع متربصي مختلف المراكز التكوين المهني في إتفاقية الأولى من نوعها.