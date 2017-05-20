تاج وحملة التنظيف
شرع حزب تاج في عملية تنظيف الجدران ونزع ملصقات الأحزاب، حيث أقبل بعض الشباب المنضوين تحت لواء هذا الحزب على طلاء جدران الشوارع والواجهات الكبرى التي ميزت الحملة الانتخابية، لتستمر هذه الحملة في العديد من ولايات الوطن.
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شرع حزب تاج في عملية تنظيف الجدران ونزع ملصقات الأحزاب، حيث أقبل بعض الشباب المنضوين تحت لواء هذا الحزب على طلاء جدران الشوارع والواجهات الكبرى التي ميزت الحملة الانتخابية، لتستمر هذه الحملة في العديد من ولايات الوطن.
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