عادت البعثة الأولمبية الجزائرية المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو التي اختتمت يوم الأحد الفارط صبيحة أمس إلى أرض الوطن بعدما حصدت الخيبة في مجمل الرياضات التي شاركت فيها، ماعدا العداء توفيق مخلوفي الذي فاز بفضيتي سباق الـ800 والـ1500 متر والذي لم يعد مع الوفد إلى الجزائر بسبب مشاركته في دورة سان دوني بفرنسا، فيما حضي الرياضي العربي بورعدة الذي شرف الجزائر في منافسة العشاري عندما تمكن من احتلال المركز الخامس في إحدى أصعب الرياضات على مستوى اختصتص ألعاب القوى باستقبال الأبطال بمطار هواري بومدين الدولي من طرف عدد من الأنصار الذين حضروا خصيصا من أجل استقباله وتشجيعه وشكره على المجهودات الجبارة التي بذلها من أجل تشريف الألوان الجزائرية في محفل "ريو" الأولمبي. وكان في استقبال الرياضيين الجزائريين وفد رسمي هام يتقدمه وزير الشاب والرياضي، الهادي ولد علي.

بورعدة حضي باستقبال الأبطال بمطار هواري بومدين

حضي الرياضي الجزائري، العربي بورعدة باستقبال خاص بمطار هواري بومدين الدولي أين حطت البعثة الأولمبية الجزائرية صبيحة أمس عائدة من البرازيل وأبى الجزائريون إلا أن يكرموا بطلهم ابن ولاية بومرداس الذي شرف الجزائر في مسابقة العشاري التي تعتبر من أصعب المسابقات في رياضة العاب القوى، حتى صار يضرب باسمه المثل في البطولة والصبر والتحمل رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها خلال تحضيراته لموعد ريو دي جانيرو.

سليم.ف

أكد أن التحضيرات لأولمبياد طوكيو ستنطلق خلال العام الجاري

ولد علي راض عن النتائج الكارثية للرياضة الجزائرية في أولمبياد "ريو"

قال وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، إن الدولة بذلت كل ما في وسعها لتوفير الإمكانيات اللازمة تحسبا لأولمبياد ريو 2016، معترفا بوجود نقائص. وعن العربي بورعدة أكد الوزير على هامش استقباله للبعثة الجزائرية المشاركة في أولمبياد ريو بمطار هواري بومدين، أن اختصاصه صعب وتحقيقه للمرتبة الخامسة يعتبر انجازا في حد ذاته. مشيرا إلى أن البعثة الجزائرية حققت نتائج طيبة على العموم، على غرار المنتخب الوطني الأولمبي الذي حقق نتائج رائعة بلاعبين محليين على حد تعبيره رغم خروجه من الدور الأول بعد خسارته لمبارتين وتعادله في واحدة وكشف الهادي ولد علي أن التحضير لأولمبياد طوكيو 2020 سينطلق من السنة الجارية. وجدد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد، ارتياحه إزاء النتائج التي حققها الرياضيون الجزائريون في الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو، حيث اكتفوا بميداليتين فضيتين، معتبرا بأنه "بالإمكان أن تكون هذه الحصيلة أفضل". وصرح ولد علي لدى استقباله الوفد الجزائري بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين بالجزائر، عقب وصوله من ريو قائلا: "لقد هنأت ممثلينا بريو عن المجهودات المبذولة، نحن مرتاحون للنتائج المسجلة، وكان بالإمكان الحصول على ميداليات أكبر وخاصة في الملاكمة التي عانت من التحكيم". وقال وزير الرياضة إن "اتهامات الرياضيين لرئيس الوفد أمر يدخل في مجال الديمقراطية وحرية التعبير" مشيرا إلى أنه لا يوجد أية مشكلة في تنقل العائلات مع البعثة لأنها دفعت مصاريف السفر والإقامة من مالها الخاص. وعن توفيق مخلوفي أكد المتحدث، أنه فخر الجزائر لأنه الوحيد الذي توج بميداليتين في دورة واحدة، موضحا في سياق مغاير أنه لا يوافق اتهاماته للمسؤولين قائلا أنه لا يمكن الرد على التصريحات في الوقت الحالي. وتأتي تصريحات المسؤول الأول عن الرياضة في الجزائر رغم النتائج الكارثية التي سجلها الرياضيون الجزائريون في أولمبياد ريو البرازيلية وما أثارتها من ضجة بسبب التصريحات التي أدلى بها كل من البطل توفيق مخلوفي والرياضي العربي وبورعدة اللذان اتهما صراحة بعض القائمين على الرياضة في الجزائر بتحطيم الرياضيين الجزائريين.

س.ف

قال أنه فخور بحصيلة الرياضيين الجزائرين في أولمبياد "ريو"

بيراف: "أنتظر من مخلوفي أن يمدنا بالأدلة التي تؤكد صحة اتهاماته"

قال رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، إن مصالحه تنتظر أدلة من البطل الأولمبي توفيق مخلوفي لفتح تحقيقات حول التصريحات التي أدلى بها مؤخرا عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه فخور بإنجاز مخلوفي في الأولمبياد. وأكد بيراف أن الهدف المسطر من قبل هيئته في الحصول على 4 ميداليات جاء بناء على وعود رؤساء الاتحاديات المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

س.ف