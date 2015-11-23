يستعد الناخب الوطني، البلجيكي جورج ليكنس، لإجراء ثلاثة تغييرات على التَّشْكِيلُ الْأَسَاسِيُّ للمنتخب الوطني الجزائري الذي يستعد لمواجهة تونس اليوم في إطار الجولة الثانية من مُنَافِسَات دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 المقامة حاليا بالغابون.

كان الخضر قد تعادلوا أمام زيمبابوي بنتيجة 2-2 يوم الأحد الفارط في مستهل مشوارهم بالبطولة، وهي النتيجة التي أثارت جدلا واسعا حول قدرة رفقاء محرز على الذهاب بعيدا في الدورة او العودة مبكرا إلى الديار. بينما واجه ليكنس عاصفة من الانتقادات بسبب اختياراته وأداء اللاعبين إلى جانب فشله في تحقيق الفوز أمام منافس كان يعتبر بمثابة الحلقة الأضعف في المجموعة الثانية.

مبولحي لن يشارك أساسيا اليوم وعسلة في الحراسة

أثار حارس المنتخب الوطني الجزائري رايس وهاب مبولحي حالة من التوتر داخل معسكر الخضر، بعدما توقف فجأة عن التدريبات بسببلا الآلام التي شعر بها على مستوى الركبة. واضطر مبولحي الذي أنقذ الخضر من هزيمة وشيكة أمام زيمبابوي 2-2 في اللقاء الأول، لمغادرة ملعب التدريبات، عقب شعوره بآلام شديدة على مستوى الركبة، بسبب إصابة قديمة. وأعفى جورج ليكنس، الحارس من التدريبات، وطالبه بعدم بذل مجهودات مضاعفة لحين إجراء فحص طبي، لا سيما أنه من بين العناصر الأساسية في التشكيلة الجزائرية. كما نصح طبيب المنتخب، مبولحي بالركون إلى الراحة خوفا من حدوث مضاعفات قبل اللقاء المهم أمام المنتخب التونسي عشية اليوم، والذي يبدو أن الحارس الجديد لنادي ران سيغيب عنه ليعوضه حارس شبيبة القبائل ماليك عسلة.

مفتاح وعبيد وغزال جديد التشكيلة

وتشير أغلب التوقعات إلى أن ليكنس سيضطر إلى إجراء ثلاثة تغييرات على الأقل في التَّشْكِيلُ الْأَسَاسِيُّ للخضر الذي سيواجه تونس، حيث من المنتظر أن يدفع المدرب بربيع مفتاح منذ البداية في مركز الظهير الأيمن بدلا من مختار بلخيثر، في حين سيعوض مهدي عبيد زميله عدلان ڤديورة في خط الوسط، ويحل رشيد غزال محل العربي هلال سوداني المصاب في الهجوم.

مشاركة سليماني غير مؤكدة وبونجاح قد يعوضه

وفي نفس السياق، قد يلجأ الناخب الوطني جورج ليكنس إلى إجراء تغيير آخر على مستوى القاطرة الأمامية للخضر، حيث أكدت مصادرنا أن التقني البلجيكي يفكر أيضا في إبقاء المهاجم إسلام سليماني على مقاعد البدلاء وتعويضه ببغداد بونجاح المهاجم السابق للنجم الساحلي التونسي بسبب إصابة مهاجم ليستر سيتي على مستوى العضلة المقربة وعدم التأكد من جاهزيته للمباراة التي تعتبر هامة للغاية بالنسبة لمشوار الخضر في دورة الغابون.

دفاع الخضر سيكون أمام اختبار حقيقي

أكدت الإحصائيات والأرقام التي كانت للمنتخب التونسي ضد نظيره السنغالي برسم الجولة الأولى من نهائيات كأس أمم إفريقيا، أن المنتخب الوطني الجزائري لن يكون في مهمة سهلة خلال موقعة اليوم، التي يبحث فيها المنتخبان عن التدارك، خاصة لتونس التي ستكون الهزيمة بالنسبة لها تعني العودة مبكرا إلى الديار. وحسب ما أظهرته الإحصائيات الخاصة لمنتخب ”نسور قرطاج” ضد نظيره ”أسود التيرانغا”، فقد تمكن المنتخب التونسي من مسك زمام السيطرة على الكرة والاستحواذ عليها في منطقة الخصم، ولو أنها انخفضت قليلا في النصف الثاني من اللقاء كما أظهرت الأرقام التي كانت لرفقاء المساكني، حيث قاد الظهير الأيسر علي معلول رفقة الجناح نعيم سليتي، إضافة إلى صانع الألعاب يوسف المساكني 20 هجمة من 44 نفدها أشبال المدرب هنري كاسبيرجاك، وكذلك 11 توزيعة منها اثنتان فقط استقبلها الهجوم التونسي، ما يجعل الظهير الأيمن ربيع مفتاح المنتظر دخوله أساسيا من جانب الخضر في هذا ”الداربي” في مهمة صعبة وشاقة لإيقاف المد الهجومي للمنتخب التونسي.