يلتقي المنتخب الوطني الجزائري نظيره السنغالي سهرة اليوم ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، التي تضم منتخبى تونس وزيمبابوي، واللذين يلعبان في نفس التوقيت، وذلك من أجل حسم المقعد الأخير المتأهل من هذه المجموعة. ويسعى محاربو الصحراء إلى الفوز بهذه المباراة وانتظار نتيجة تونس التي تواجه زيمبابوي على أمل أن يسقط نسور قرطاج أمام المحاربين.

تعتبر مقابلة الخضر أمام السنغال من أقوى مباريات الكان، وذلك بعد داربي شمال إفريقيا الذي لعب بين تونس والجزائر يوم الخميس الفارط والذي انتهى لصالح نسور قرطاج بهدفين مقابل هدف، فيما يسعي الخضر إلى تحقيق الفوز أمام السنغال التي نجحت في تحقيق التأهل حتي ولو كان فوزا شرفيا للخروج من المنافسة مرفوعي الرأس. ولم يقدم نجوم المنتخب الوطني ما كان منتظرا منهم، الأمر الذي خلق نوعا من السخط وسط الجزائريين الذين كانوا يطمحون في رؤية منتخبهم ينشط إحدى مواجهتي الدور نصف النهائي على أقل تقدير.

الخضر مطالبون بالفوز على السنغال وانتظار سقوط نسور قرطاج

وسيدخل المنتخب الوطني الجزائري مقابلة اليوم من أجل استغلال فرصة مستحيلة، حيث سيكون رفقاء رياض محرز مطالبين بتجاوز عقبة السنغال بالفوز عليه بفارق أهداف كبير ومن ثم انتظار نتيجة مباراة تونس وزيمبابوي والتي ستقام في نفس الموعد، ويحتل صدارة المجموعة المنتخب السنغالي برصيد 6 نقاط فيما تحتل تونس الوصافة برصيد 3 نقاط والمنتخب الوطني الجزائري والزيمبابوي برصيد نقطة واحدة فقط، وهو ما لا يليق بمنتخب عريق مدعم بأقوى اللاعبين الذين ينشطون في أعتى البطولات الأوروبية ويملك في صفوفه أفضل لاعب في إفريقيا. هذا وينتظر المنتخب الوطني الجزائري الفوز بفارق هدفين على السنغال وهزيمة تونس بفارق هدف من أجل الصعود بفارق الأهداف عن منتخب زيمبابوي، وهي مسألة حسابية صعبة ولكن الواقع أصعب بكثير، وهناك مسألة حسابية أخرى وهي تعادل تونس وفوز الجزائر أيضا بفارق هدفين على السنغال.

سوداني وبن سبعيني ومبولحي أبرز الغائبين عن مواجهة اليوم

ويدخل المنتخب الوطني الجزائري مقابلة اليوم ضد السنغال بنفس التشكيلة التي واجهت تونس، حيث تأكد غياب رايس مبولحي بسبب عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها أمام زيمبابوي، فيما سيكون خط الدفاع مكونا من ربيع مفتاح وعيسي ماندي، فيما سيغيب مدافع نادي ران الفرنسي رامي بن سبعيني بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة خلال مواجهة تونس، بالإضافة إلى احتمال غياب فوزي غلام الذي قد يعوضه جمال مصباح وفي وسط الملعب كل من عدلان قديورة ونبيل بن طالب بالإضافة إلى مسترجع ثالث هو مهدي عيد في حين سيعوض سفيان هني زميله رشيد غزال وفي الامام كل من رياض محرز بالإضافة إلى اسلام سليماني.