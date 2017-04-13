نبأ سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة ريال مدريد

ليفاندوفسكي جاهز لمواجهة العودة أمام الريال

قال الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، إنه سيكون جاهزًا للمواجهة المقبلة أمام ريال مدريد في ملعبه سانتياغو برنابيو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وتابع ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة ”بيلد” الألمانية :”سوف أعود في مدريد، الألم لا يزال موجودا وهذا سبب عدم مشاركتي في المباراة أمس، لكنني سوف أكون في مدريد”. وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال إن المباراة المقبلة في البرنابيو بين الفريقين ستشهد غياب خافي مارتينيز بداعي الإيقاف، بينما أكد أنه ينتظر تعافي اللاعبين المصابين وخاصة ليفاندوفسكي. يذكر أن ريال مدريد كان قد تفوق على بايرن ميونيخ يوم الأربعاء الفارط في ملعبه أليانز أرينا، بنتيجة (2-1) حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفي الفريق الإسباني، وتغيب عن المباراة اللاعب البولندي بداعي إصابة تعرض لها في الكتف في تدريبات الفريق الأخيرة.

مورينيو يحذر ”دي خيا” من التفكير في الريال

حث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حارس فريقه ديفيد دي خيا، على تجاهل الأنباء التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد. وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة ”ديلي ميل” متحدثًا عن اهتمام ريال مدريد بدي خيا: ”لست مهتمًا بالشائعات”. وأضاف مورينيو: ”لو أن اللاعب مهتم بهذه الأمور، لا ينبغي عليه أن يكون كذلك، لأننا نلعب مباريات مهمة جدًا، كل مباراة بالغة الأهمية بالنسبة لنا”. وتابع مورينيو: ”في الدوري لو خسرنا مباراة واحدة فمن المستحيل أن نصل للأربعة الأوائل، ولو خسرنا مباراة في الدوري الأوروبي سوف نكون في ورطة، كل مباراة تتطلب منا التركيز العالي”. وأردف: ”لا أرى أي مشكلة لدي خيا مع هذا كله، نهاية الموسم هو الوقت المحدد للاعبين للتفكير فيما يمكن أن يحدث في حياتهم المستقبلية”. وارتبط الإسباني ديفيد دي خيا بالانتقال لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط رغبة كبيرة من الفريق الملكي للتعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق.

لاعبو دورتموند... الاتحاد الأوروبي تعامل معنا مثل الحيوانات

دفع بوروسيا دورتموند، ثمن صدمة التفجيرات التي استهدفت حافلته، يوم الثلاثاء الماضي، وتقلصت آماله في تخطي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابًا، أمام ضيفه موناكو 2-3. ولم تُسلِّط وسائل الإعلام الألمانية، الضوء على الأداء الفني للفريقين، وإنما احتدم الجدل، حول قرار إعادة المباراة، بعد يوم واحد من الهجوم، في وقت لازال لاعبو دورتموند، تحت وقع الصدمة. وتم تحميل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا” مسؤولية هذا القرار، حيث واجه انتقادات لاذعة من عدة شخصيات رياضية ألمانية. وقال القائد السابق للمنتخب الألماني لوتر ماتيوس: ”علمت من دوائر مقربة من فريق دورتموند، أن اللاعبين لم يكونوا مستعدين للعب المباراة بعد يوم واحد من الهجوم الذي استهدفهم”. وأضاف ”لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مارس ضغطًا قويًا على نادي دورتموند، كما أن الدوائر السياسية التمست أيضًا من إدارة النادي، تحدي الإرهاب”. وتابع ماتيوس، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عام 1990: ”إنه قرار غير مسؤول، أن يُطلب من لاعبي دورتموند، خوض المباراة أمام موناكو، بعد يوم واحد من الهجوم المروع، الذي استهدف حافلتهم”. واختتم ماتيوس: ”إنه قرار غير مفهوم من الاتحاد الأوروبي، الذي مارس ضغطاً على نادي دورتموند، إذ كان من المفروض في مثل هذه الظروف التفكير في مصلحة اللاعبين، وأي شيء آخر، لا أهمية له”. أما قائد دفاع فريق دورتموند، سقراطيس الذي بدا متأثراً بعد المباراة، فقال، بعدما توجه بالشكر لجماهير دورتموند: ”لقد تم التعامل معنا مثل الحيوانات وليس كبشر”. وقال لاعب خط وسط دورتموند نوري شاهين، في تصريح للتلفزيون النرويجي: ”لا أعرف إن كان الجميع يفهم ذلك، لكن، وحتى لحظة دخولي إلى المباراة، لم يكن ذهني مشغولاً بكرة القدم”. وتابع شاهين: ”أعرف أن كرة القدم مهمة جداً، لكن هناك ما هو أهم من الكرة، وهذا ما أحسسنا به يوم تعرضنا للهجوم”. بيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”يويفا” رفض الانتقادات الموجهة إليه، مؤكدًا أن قرار إعادة المباراة اتخذ بالاتفاق مع مسؤولي ناديي دورتموند، وموناكو وبمباركة الدوائر الأمنية في ألمانيا. وشدَّد الاتحاد الأوروبي، على أنه لم يكن ممكنًا تحديد موعد آخر، نظراً لارتباط الناديين باللعب بالدوري المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، وإقامة مباريات إياب الدور ربع النهائي، منتصف الأسبوع المقبل.

أوزيل يدافع عن فينغر ويتحدث عن مستقبله

الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، عن مدرب الفريق آرسين فينغر، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات مؤخرًا. وقال أوزيل في تصريحات نقلتها صحيفة ”إكسبرس” البريطانية :”كلاعبين لا يمكننا أن نقرر من يدرب الفريق، لقد قلت دائمًا أن فينغر كان أهم عامل في مجيئي لأرسنال”. وأضاف أوزيل :”لقد كان هنا منذ 20 عامًا، لقد أعطى الكثير لهذا النادي، وأعتقد أنه يستحق المزيد من الاحترام لما قدمه هنا”. وعن مستقبله مع الفريق حيث ينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في صيف عام 2018 :”أعتقد أنه سيكون من الخطأ التفكير في هذا الأمر في الوقت الراهن”. وتابع:”في هذه اللحظة الفريق يواجه موجة صعبة جدًا، وفي هذه المرحلة أنا لست مهمًا ولا أي لاعب آخر في الفريق مهم، المهم هو أن النادي يملك أهدافًا ويجب علينا تحقيقها”. واختتم: ”نحن نريد التأهل لدوري أبطال أوروبا، أما الأمور الأخرى سوف نتحدث عنها في نهاية الموسم، ما يهم الآن هو نادي أرسنال”.

إدارة ارسنال تسعى للاحتفاظ بـ ”أليكسيس سانشيز”

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي أرسنال الإنجليزي قرر فتح خزائنه ، في محاولة للإبقاء على اللاعب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في الفريق. ووفقًا لما ذكره الصحفي ”جيمس أولي” من صحيفة ” إيفننج ستاندرد” فإن النادي اللندني عرض على اللاعب تمديد عقده مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني. وسيحاول نادي أرسنال الحفاظ على لاعبه الدولي التشيلي بجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، والأعلى في البريميرليغ، متفوقًا على بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الذي يتقاضى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وازدادت التكهنات حول رحيل سانشيز عن أرسنال نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهي في صيف عام 2018. ووفقًا للصحفي الإنجليزي فإن إدارة أرسنال واثقة من موافقة اللاعب على تمديد عقده مع الفريق، خاصة أنه أعرب مؤخرًا عن سعادته في العاصمة البريطانية لندن. وأفادت تقارير أن سانشيز استفسر من إدارة النادي عن مخططات الفريق المستقبلية، وعن مستقبل المدرب آرسين فينغر، والصفقات الصيفية القادمة للفريق. وشارك سانشيز في أكثر من 40 بالمائة من أهداف أرسنال هذا الموسم، فسجل 18 هدفًا وصنع 9.

توراس ينصح غريزمان بالبقاء مع اتليتيكو مدريد

قدَّم الإسباني فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد، نصيحة لزميله بالفريق، الفرنسي أنطوان غريزمان، المرشح للرحيل بقوة عن الروخيبلانكوس، الصيف المقبل. وقالت صحيفة ”ميرور” البريطانية، إن ”توريس نصح غريزمان، برفض الانتقال لمانشستر يونايتد، والبقاء في صفوف أتلتيكو مدريد”. وأضاف توريس، مسديًا النصيحة إلى غريزمان: ”إلى أين أنت ذاهب؟ ليس هناك الكثير من الأماكن في العالم. آمل أن تبقى هنا إلى الأبد”. وتابع النينو: ”عندما يصبح اللاعبون الشباب من أفضل اللاعبين بالعالم، فإن الجميع يريدهم”. وأكد:”مكنه الذهاب لأي فريق آخر في العالم، لكنه لن يحصل على ما يقدمه له أتلتيكو مدريد في الوقت الراهن. المنافسة المحلية بشكل شرس، والمنافسة في دوري أبطال أوروبا. لا يوجد سبب للرحيل”. وواصل: ”إنه في الـ26 من عمره، وهو العمر المناسب لتطوير نفسه، والوقت المناسب كي يُقرر إن كان سيكون لاعبًا جيدًا، أو من بين الأفضل”. واختتم: ”كنا في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخاض هو نهائي كأس أمم أوروبا مع فرنسا. إنه يعلم صعوبة أن يصبح بطلًا، لكنه بطل هنا، والعالم بين يديه”.

جماهير نادي بيشكتاش التركي تثير هلع أنصار ليون الفرنسي

شهد ملعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حالة من الفوضى، قبل دقائق قليلة من بدء مباراته أمام بشكتاش، مساء امس الاول، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. وقالت صحيفة ”ليكيب” الفرنسية، إن جماهير ليون، أسرعت للنزول إلى أرض الملعب، قبل ربع ساعة من انطلاق المباراة، هربًا من الصواريخ والألعاب النارية، التي ألقتها جماهير النادي التركي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدث، بل اقتحمت جماهير بشكتاش أرض الملعب، وهي تحمل الألعاب النارية، ما تسبب في حالة كبيرة من الفوضى، وتأجيل موعد انطلاق المباراة. ونزل جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون، إلى أرض الملعب، لإيجاد حل لهذه الأزمة بالتعاون مع قوات الشرطة الفرنسية.

داربي ميلان بحلة جديدة مع الصينيين

تنطلق قمة ميلانو، وقت الظهيرة في إيطاليا، بعدما أصبح الفريقان تحت قيادة صينية، ووسط تنافس على بطاقة للتأهل للدوري الأوروبي، وهو ما يجعل اللقاء غير تقليدي، عند مقارنته مع 217 مباراة سابقة بينهما. وستكشف القمة، التي ستجرى اليوم، ضمن الجولة الـ32 بالدوري الإيطالي، عما إذا كانت العودة للطريق الصحيح، قد بدأت عن طريق العملاقين المتراجعين إنترميلان، وميلانو، أم هناك حاجة للمزيد من الوقت. وستقام القمة، في سان سيرو، بعد أقل من 48 ساعة من استكمال سيلفيو برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق عملية بيع ميلانو لكونسو رتيوم صيني، الخميس الفارك مقابل 740 مليون يورو أي حوالي 788 مليون دولار.

وبات الفريقان الآن، تحت ملكية صينية بعدما سبق أن اشترت مجموعة سونينغ للتجارة نادي إنترناسيونالي في جوان الماضي.

ولأول مرة على الإطلاق، ستنطلق قمة ميلانو الساعة 12. 30 بالتوقيت المحلي في خطوة يبدو هدفها جذب المشاهدين الآسيويين.

لكن هذه الخطوة، أثارت انتقادات من وسائل الإعلام، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وستكون المواجهة أيضًا بين نسختين باهتتين لعملاقين سابقين في الكرة الإيطالية. وكان من المعتاد، أن تكون القمة من أكثر المباريات المرتقبة في موسم الدوري الإيطالي، لكنها فقدت بريقها بعد تواضع أداء الفريقين، على مدار السنوات الأخيرة. والآن وفي ظل ابتعاد الفريقين عن المنافسة على لقب الدوري، أو حتى المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فإنه بات من الصعب اعتبارها أهم مباراة في الجولة.