فاز نجم المتلوي التونسي مساء الأربعاء الماضي على وفاق سطيف بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب نزل المرادي بالقنطاوي بسوسة، وسجل الهدف الوحيد اللاعب فؤاد الخرايفي في الدقيقة 87 من المباراة التي حضرها مدرب النجم الساحلي هيبير فيلود، ويتواجد وفاق سطيف منذ يوم الأربعاء 5 أفريل الماضي في مدينة سوسة بالساحل التونسي، حيث يخوض معسكرا تدريبيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وخاض الفريق الأحد الماضي مباراة ودية ضد اتحاد طرابلس الليبي وخسرها بهدف دون رد أيضا.