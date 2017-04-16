تعادل فريق اتحاد العاصمة صبيحة أول أمس السبت وديا أمام فريق أولمبي المدية في ملعب هذا الأخير بنتيجة إيجابية 1 – 1، حيث جرى اللقاء في ظروف جيدة وملائمة بالنسبة للفريقين اللذين يبحثان عن كسر ريتم توقف المنافسة، والسعي وراء تعويض ذلك بخوض عدد كبير من الوديات خلال الفترة الحالية، هذا وقد ظهر رفقاء الحارس برفان بوجه جيد لاسيما في الشوط الأول من عمر اللقاء، علما أن المدرب بول بوت قد أقحم تشكيلتين مختلفتين في كل شوط، الأمر الذي سمح له بإعطاء الفرصة لكل عناصره الذين هم بأمس الحاجة إلى المنافسة واللعب، هذا ويوجد فريق اتحاد العاصمة منذ الثلاثاء الفارط في معسكر اعدادي بمركز الفندقة والاطعام بعين بنيان، حيث برمج الطاقم الفني هذا المعسكر كآخر محطة تحضيرية قبل موعد اللقاء المتأخر المنتظر أمام فريق شبيبة القبائل في ملعب تيزي وزو يوم 25 أفريل القادم، هذا وسيواصل رفقاء شافعي التحضير طيلة هذا الأسبوع، مع وجود عدة لقاءات ودية في البرنامج، حيث من المنتظر أن يواجه فريق اتحاد العاصمة نظيره أولمبي المدية مرة أخرى هذا الأربعاء لكن في ملعب بولوغين، كما قد يواجه أبناء سوسطارة في نفس اليوم أيضا فريق بومرداس وديا، ما يعني بأن الاتحاد سيلعب وديتين يوم الأربعاء المقبل.