وصل وفد وفاق سطيف عشية أول أمس إلى الجزائر قادما من سوسة التونسية التي أقام فيها معسكره التحضيري، هذ و شهدت الرحلة تأخيرا لمدة ساعتين و خمسين دقيقة بعد أن كانت مبرمجة على 09:10 صباحا، ليعاد برمجتها على الساعة 12 زولا، و كانت العودة من تونس بعد تربص دام لمدة 10 أيام بمدينة سوسة، في حين أعتبر الطاقم الفني بقيادة المدرب خير الدين ماضوي بأن النربص كان ناجحا خاصة، أنه تم تطبيق البرنامج المخصص، بالإضافة إلى خوض لقاءين وديين قويين، و من جهة أخرى قرر الطاقم الفني للوفاق برمجة مباريات ودية بعد الوصول إلى أرض الوطن و ذلك للمحافظة على اللياقة التنافسية لاسيما بعد تأخير مقابلة الكأس إلى بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة يوم 4 ماي المقبل، حيث سيواجه الوفاق نادي شباب قسنطينة وديا يوم 22 من هذا شهر أفريل الجاري.