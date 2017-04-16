حالت بعض العراقيل دون تجسيد المسيرة السلمية التي دعت إليها الجمعية الولائية لانصار فريق مولودية بجاية والتي كانت مبرمجة أول أمس السبت بداية من الساعة الرابعة مساء من منطقة الخميس باتجاه مقر الولاية، حيث تم تنظيم هذه المسيرة السلمية من طرف جمعية انصار الموب من أجل مطالبة السلطات المحلية بالتدخل وإنقاذ الفريق من الإدارة التي تسيره حاليا، والتي تواصل السير بالفريق نحو المجهول، هذا وقد كان من المبرمج أن يتم الاجتماع في نهاية هذه المسيرة بالوالي، غير أن الدعوة إلى هذه التظاهرة قد لقي استجابة محتشمة، حيث عارض قسم كبير من أنصار الموب فكرة الاستنجاد بالوالي خاصة وأن الامر يبقى شأنا داخليا خاصا بالفريق، وعلى الأنصار أن يحلوا هذا الأمر بأنفسهم، وأن يواصلوا الضغط على إدارة الفريق حتى ترح نهائيا كما رحلت الإدارة السابقة.