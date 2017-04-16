يستعد فريق سريع غليزان اليوم لخوض لقاء ودي قوية في ميدانه زوقاري الطاهر أمام مولودية وهران، حيث يتجدد اللقاء الودي بين الفريقين بعد أسبوع من اللقاء الأول الذي جرى بملعب زبانة بوهران وانتهى بالتعادل الإيجابي 2 – 2، هذا ويواصل الفريقان تحضيرهما لما هو قادم من استحقاقات، لاسيما في ظل فترة التوقف الطويلة التي تشهدها البطولة، من جهة أخرى، يسود غموض كبير حول مكان اجراء مباراة الجولة 30 والأخيرة من البطولة والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، والتي يستقبل فيها أشبال بوعكاز الضيف شباب باتنة، حيث سيكون السريع مجبرا على الاستقبال في ميدان آخر غير ميدان زوغاري الطاهر وذلك بسبب غياب الانارة.