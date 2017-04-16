سيكون مدرب أولمبي المدية سيد أحمد سليماني في ورطة كبيرة خلال اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد المنتظر يوم 6 ماي القادم بسبب إمكانية غياب ثلاث حراس مرمى و المقصود بالذكر ثنائي الأكابر أوسرير و لعمراوي بسبب معاقبة الأول و إصابة الثاني خلال اللقاء الودي أمام إتحاد العاصمة و إمكانية عدم جاهزيته للقاء القادم في البطولة حيث ستكشف الفحوصات الطبية مدى خطورة الإصابة و مدة غيابه، كما أن حارس الفريق الرديف يوسف شيكر سيغيب هو الآخر عن لقاء شباب بلوزداد بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الرابعة خلال لقاء الموب الأخير، و بناء على هذه المعطيات فإن الحارس الشاب للفريق الرديف زكريا سعيدي سيكون أساسيا خلال موقعة السياربي وهو الذي أبان عن مؤهلات كبيرة خلال اللقاءات الودية خاصة أمام اتحاد العاصمة، كما ستكون اللقاءات الودية المقبلة فرصة مناسبة له من أجل التحضير الجيد، ومن جهته أكد الحارس سعيدي بأنه على أتم الاستعداد لتعويض لعمراوي و بأنه واع بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه و بالعمل و المثابرة سيكون عند ثقة مدربه و الأنصار، خاصة وأن سليماني قد أثنى عليه كثيرا و لطالما اعتبره الحارس المستقبلي للأولمبي، من جهة أخرى، سيكون فريق أولمبي المدية يوم 19 من الشهر الجاري على موعد مع لقاء ودي آخر أمام اتحاد العاصمة هذه المرة بملعب بولوغين بداية من الساعة الرابعة و النصف مساءا، فيما تم تأخير اللقاء الودي أمام نصر حسين داي إلى تاريخ 25 أفريل الحالي و برمجة لقاء ودي آخر يوم 28 أفريل أمام فريق جمعية الشلف.