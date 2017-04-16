عرفت الحصة التدريبية الأخيرة لفريق شباب بلوزداد، سوء تفاهم بين المدرب بادو زاكي وصانع الألعاب فاهم بوعزة . اللاعب السابق لاتحاد العاصمة وفي غضون التدريبات و البرنامج التكتيكي الذي يطبقه المدرب بادو زاكي في الأيام الأخيرة ، لم يظهر حيوية كبيرة في حتى اصبح لا يرغب حتى بترويض الكرة بشكل جيد او الركض مع زملائه بالكيفية اللازمة ، وهو ما أغضب المدرب المغربي كثيرا ،حتى أصبح يعاتبه على كسله في التدريبات وعلى سلوكه المتغير في الاونة الاخيرة . وحسب أخر المعطيات فإن المدرب السابق لأسود الأطلس يفكر في إبعاد بوعزة و اشراكه مع الفريق الرديف كعقوبة له على فعلته رغم أن هذا الأخير نفى أن يكون هناك مشكل بينه وبي. ن مدرب المغربي بادو زاكي.