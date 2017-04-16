فاز عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر أول أمس وفي سهرة إفريقية خالصة على ضيفه نادي يونغ أفريكانز التنزاني برباعية كاملة وذلك في إطار الدور الـ 16 مكرر، بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون مقابل ويتأهل بذلك رفقاء حشود إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكاف.

دخل أشبال المدرب مواسة اللقاء بقوة من أجل تدارك هزيمة الذهاب، حيث سعوا للتسجيل مبكرا، كما أحكم لاعبو المولودية، سيطرتهم على الشوط الأول من المباراة، ونجح العميد في التقدم بأول الأهداف في الدقيقة (15) عن طريق سيد أحمد عواج، وبعدها دقيقتين، كاد زهير زرداب أن يسجل الهدف الثاني، وتحصلت المولودية على ركلة حرة في الدقيقة (39)، نفذها المهاجم وليد درارجة بنجاح، معلنا عن الهدف الثاني، ونجح زهير زرداب، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة (65)، بعد تلقيه كرة من حاج بوقش، وفي الدقيقة (90+1)، اختتم سيد أحمد عواج مهرجان الأهداف بهدف رابع، وينتهي بعد ذلك اللقاء برباعية مستحقة، مكنت المولودية من التأهل إلى دور المجموعات عن جدارة واستحقاق.

عواج أفضل عنصر وشريف الوزاني يستحق مكانة أساسية

وأجمع كل من شاهد مباراة أول أمس بين المولودية ويونغ أفريكانز التانزاني عن أحقية سيد أحمد عواج في نيله لقب أحسن لاعب في المباراة، خاصة بعد تسجيله هدفين وقيامه بتحركات جميلة داخلة أرضية الميدان، حيث ساعد زملائه من خلال فتحه للعب من وسط الميدان إلى الهجوم من الجهة اليمنى، ومن جهة أخرى، أثبت مرة ثانية وسط الميدان الشاب هشام شريف الوزاني أحقيته في مكانة أساسية في تشكيلة مواسة، بعدما قدم عروضا لابأس بها في وسط الميدان.

الشناوة حضروا بقوة وأكدوا وفائهم للعميد

وكالعادة لم يفوت أنصار العميد الفرصة وتنقلوا إلى مدرجات ملعب خمسة جويلية لمساندة فريقهم الذي كان بحاجة إلى الدعم لتحقيق التأهل، حيث لم يتوقفوا طيلة التسعين دقيقة عن مساندة الفريق، خاصة حين دخل اللاعبون أرضية الميدان لخوض عمليات الإحماء، أين حظي شاوشي بالأخص باستقبال الأبطال، وهتفوا مطولا باسمه، بما أنه عاد لمستواه وأصبح يقدم عروضا قوية.

غريب:”حققنا ما كنا نهدف إليه وسنركز الآن على البطولة”

في تصريح لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة يونغ أفريكانز التنزاني، أكد من خلاله الرجل الأول في بيت العميد عمر غريب بأن التأهل إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكاف كان مستحقا وجاء بعد تضافر كافة الجهود سواء من جانب الإدارة أو الطاقم الطبي والتقني للعميد وكذا اللاعبين، وأضاف ذات المتحدث أنهم سينسون هذا التأهل، ويصبون تركيزهم على مباريات البطولة بداية من الجمعة المقبل، أين سيتنقل رفقاء ميباراكو إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية.

مواسة:”النتيجة كانت منطقية وأنصارنا كانوا في المستوى كالعادة”

قال المسؤول الأول عن العارضة الفنية للعميد كمال مواسة بعد نهاية المباراة، بأن النتيجة كانت جد منطقية، وكان بإمكان أشباله تسجيل أكثر من رباعية، فبعد مباراة أولى كانت في الذهاب دون امتلاك طاقمه لأدنى المعلومات حول خصمه، تمكن من قراءة لعب يونغ أفريكانز وهو ما سمح بتسجيل رباعية كاملة في الإياب، وكالعادة وفي الآونة الأخيرة، لم يفوت مواسة الفرصة لشكر الأنصار على مجهوداتهم ومساعدتهم للاعبين طيلة أطوار المباراة، مطالبا إياهم بمواصلة الدعم خلال المباريات القادمة.