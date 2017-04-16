رفع الدولي الجزائري رياض بودبوز عداد أهدافه إلى 11 هدفا بِألوان فريقه مونبلييه في بطولة “الليغ1” للموسم الحالي. وفاز مونبلييه بِثنائية نظيفة على لوريون، في إطار الجولة الـ 32 من عمر بطولة الرابطة الفرنسية الأولى. وكان بودبوز مُسجّل الهدف الأول في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 8. وبات رياض يملك في جعبته 11 هدفا و8 تمريرات حاسمة في بطولة فرنسا للموسم الحالي بقميص النادي الفرنسي. وشارك بودبوز أساسيا ضد لوريون، ليترك مكانه لِزميله المالي متوسط الميدان الدفاعي يعقوبا سيلا، في الدقيقة الـ 84، وحينها كان فريقهما مونبلييه متقدّما في النتيجة (2-0). ما يعني أن المدرب جان لويس غاسي لجأ إلى هذا الخيار من أجل الحفاظ على تقدم تشكيلة مونبلييه. وفضلا عن الهدف، قدّم بودبوز عروضا راقية توّجته بِلقب أحسن لاعب في المباراة. بِالمقابل، غاب اللاعب الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب عن فريقه لوريون، بداعي الإصابة.