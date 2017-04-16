هنأ المدرب الجزائري، جمال بلماضي، أسرة مجلس الإدارة والجهاز الإداري واللاعبين بالفريق بعودة الدرع للنادي بعد غيبة. وقال بلماضي عقب مراسم التتويج إنه سعيد باللقب الثالث له مع لخويا كمدرب، حيث فاز به في أول موسمين ثم عاد للتتويج به مرة أخرى، وهو رقم مهم في إنجازاته مع الفريق على مستوى الدوري بجانب الإنجازات الأخرى كأغلى البطولات، إنه يتطلع الآن للظفر بلقب كأس قطر، حيث سيستعد الفريق لمواجهة الجيش، وأضاف المدرب أن لخويا يمر بأفضل حالاته الفنية رغم الإصابات، ولكنه يكون سعيداً دوماً بردة الفعل من لاعبي الفريق في الملعب، وسيعمل على أن يكون لخويا مميزاً في الموسم الحالي على الصعيد المحلي والخارجي. وقال بلماضي إن لخويا يمتلك الخبرة والتمرس وهما ستعينانه على تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، ولكنه شدد على ضرورة أن يكون التشكيل قوياً ومكتمل الصفوف من أجل المنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لخويا سيلعب بكل قوة من أجل تحقيق هدفه في الموسم الحالي وهو الذهاب بعيداً في دوري الأبطال.