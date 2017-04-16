لا يزال الدولي الجزائري في صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، رشيد غزال، يتعرض للانتقادات بسبب الوجه الشاحب الذي ظهر به سهرة الخميس الفارط، خلال مباراة فريقه أمام نادي بيشكتاش التركي في إطار إياب الدور ربع النهائي من منافسات اليوروبا ليغ، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 2-1. الدولي الجزائري استبدل في الدقيقة الـ53 وصنف كأسوأ عنصر في اللقاء من طرف جريدة “لو فيغارو” التي منحته علامة 3/10، واصفة غزال باللاعب الشفاف الذي لم يستغل ولا فرصة من الفرص التي أتيحت له طوال الفترة التي لعبها والتي لم تعجب أنصار الفريق كذلك.