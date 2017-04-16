ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي آرسنال وضع خطة لتعويض ثنائي الغانرز ألكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، في حال قررا الرحيل عن ملعب “الإمارات” الموسم المقبل. وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية: “آرسنال يخطط لضربة مزدوجة بالتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي وماكس ماير، لاعبي بورتو البرتغالي وشالكه الألماني على الترتيب”. وأضافت الصحيفة: “آرسنال استقر على براهيمي في مركز الجناح وماير في مركز صناعة اللعب، كما أن النادي اللندني يستعد لخسارة سانشيز وأوزيل”. وتابعت: “آرسنال سيدخل معركة مع ميلان وإنتر للحصول على خدمات براهيمي، حيث تقدر قيمة الصفقة 35 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 50 مليون أورو. كما أنه سيحاول خطف ماير من براثن ليفربول”. وينتهي عقدي سانشيز وأوزيل مع آرسنال في صيف 2018، وسيكون على إدارة الغانرز بيعهما إن لم تتوصل إلى اتفاق معهما، حتى لا تخسر جهودهما مجانًا في الموسم المقبل. ويحتل آرسنال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة وبفارق 21 نقطة عن تشيلسي صاحب الصدارة.