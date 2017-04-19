xتقام بداية من الغد، منافسات كأس الجمهورية للسباحة للرجال والسيدات بمسبح حسان خيتمان التابع لمؤسسة سوناطراك بالعاصمة بمشاركة أزيد من 200 رياضي حسب ما علم من طرف الاتحادية الجزائرية للسباحة. وستكون هذه المنافسة مفتوحة ل 24 ناديا الأوائل حسب ترتيب ما بين الفرق للموسم الحالي و ستجرى على ثلاث حصص. الحصة الأولى ستجرى غدا الجمعة على الساعة 00ر09 صباحا و تتضمن 8 سباقات الحصة الثانية تتضمن 7 سباقات و الحصة الثالثة و الأخيرة تتضمن 8 سباقات. وحسب الاتحادية فان هذه الطبعة من كأس الجمهورية ستشهد مشاركة حوالي 208 سباح (ذكور و إناث) من أندية الجزائر العاصمة بومرداس تلمسان بجاية وهران جيجل تيبازة و سطيف. وستسلم كؤوس لدى الإناث و الذكور للأندية التي ستجمع أكبر عدد من النقاط في الترتيب النهائي حسب الجنس. و ستخصص أيضا جائزة أحسن سباح لكل برنامج عند الجنسين.