اعتبرت وسائل الإعلام الفرنسية القيمة التي وضعها مسيرو نادي مونبلييه من أجل التخلي عن الدولي الجزائري رياض بودبوز مبالغا فيها، حيث طلبوا قيمة 15 مليون أورو كاملة من أجل تسريحه لأحد الأندية التي تريده، غير أن تألقه الرائع مع الفريق الذي يعاني على كافة الخطوط لم يشفع له عند أصحاب مهنة المتاعب. وبالرغم من القيمة المالية المطلوبة غير أنها قد تكون مناسبة لبعض الأندية المصرة على خدماته، على غرار لازيو روما، فياريال، واست برومويتش، نيوكاستل وحتى أولمبيك ليون، وهو الأمر الذي تريد إدارة النادي الفرنسي الاستثمار فيه قدر المستطاع من أجل ضمان عوائد مالية ضخمة.