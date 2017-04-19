عبر الدولي الجزائري سفير تايدر، عن سعادته الكبيرة بعد أن بلغ مباراته الـ100 مع نادي بولونيا، مستعيدا ذكريات بدايته مع ”الرسوبلو” والتي كانت في كأس إيطاليا ضد كروتوني. وقال تايدر في تصريحاته لقناة ناديه بولونيا: ”من الجميل انني لعبت 100 مباراة بقميص بولونيا وأنا في سن مبكرة، بكل تأكيد إنه شرف كبير، أتذكر ظهوري الأول والذي تزامن في كأس إيطاليا ضد كروتوني وفزنا باللقاء، فقد كنت محظوظا بأنني ساهمت في ذلك وأديت لقاء جيدا، حتى عندما عدت إلى فريق بولونيا لم أجد ذلك الاختلاف منهم تجاه الفريق، فهم دائما وراءه”. وأضاف: ”طموحي يزداد الآن مع الوقت، والآن صرت أبا لطفل، حتى مع منتخبي الوطني أحاول أن أكون راضيا عما أقدمه، ولو أن الطريق مازال طويلا”. أما عن أجمل لحظة عاشها مع فريق بولونيا، فيقول خريج مدرسة غرنوبل: ”بكل تأكيد هو هدفي ضد جوفنتوس، لأنه كان ضد فريق قوي للغاية”.