تأكد بشكل رسمي غياب المهاجم الدولي الجزائري لنادي دينامو زغرب الكرواتي، هلال العربي سوداني، عن مباراة فريقه المهمة والتي قد تكون مباراة الموسم ضد نادي ”هايدوك سبيليت” في الدوري المحلي أو ”ميستر داربي” كما يلقب في كرواتيا، بعدما تم إيقافه إلى أجل غير مسمى، بعد أن تم رفع دعوى قضائية عليه في لقطة تصرفه العنيف في المباراة الأخيرة لناديه ضد لوكوموتيفا، والتي لم يحصل عليها اللاعب على أي إنذار من طرف الحكم الذي أدار اللقاء. وطالب أحد الحكام السابقين في الدوري الكرواتي بتسليط أقصى العقوبات على مهاجم المنتخب الوطني بعد تدخله العنيف في إحدى اللقطات على لاعب لوكوموتيفا، كما يمارس نادي ريجيكا متصدر الدوري ضغطا رهيبا على لجنة التحكيم في كرواتيا من أجل إقصاء اللاعب لعدة مباريات، وبالتالي سيكون نادي دينامو زغرب في أزمة حقيقية بغياب أبرز نجومه وهدافه الأول الذي جدد مع الفريق منذ فترة قصيرة فقط إلى غاية 2020.