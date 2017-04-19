تعرض الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم نادي بورتو، للإيقاف لمباراتين بعد تعرضه لطرد مثير للجدل في مباراة سبورتنغ براغا خلال الجولة 29 للدوري البرتغالي لكرة القدم. وقررت اللجنة التأديبية في الاتحاد البرتغالي هذه العقوبة، وهو ما يعني غياب براهيمي عن المباراتين القادمتين للتنانين أمام كل من فيرينسي وتشافيس. وكان حكم مباراة بورتو وبراغا السبت الماضي، قد أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الدولي الجزائري وهو على مقاعد البدلاء قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين، بسبب اعتراضه على طاقم التحكيم بشكل غير لائق. يذكر أن بورتو تعادل في تلك المباراة بهدف لمثله، ما سمح لبنفيكا، متصدر الترتيب، بالابتعاد بالصدارة برصيد 71 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التنانين الذين يحتلون مركز الوصافة.

الصحافة الإنجليزية تتابع أخباره باهتمام

هذا واعتبر موقع ”ايسبن.أف.سي” الرياضي الإنجليزي الدولي الجزائري، ياسين براهيمي،واحدا من خمس صفقات واعدة خلال الصيف المقبل، وكان نادي أرسنال قد أبدى اهتماما بالنجم الجزائري ولاعب نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي من أجل تعويض الرحيل المرتقب للنجم التشيلي أليكسيس سانشي، حيث رصدت إدارة ”المدفعجية” مبلغ 35 مليون جنيه استرليني وفقا لما أوردته صحيفة ”ذا الصان” البريطانية، حيث أن كشافة أرسنال يعتبرون مواهب وإمكانيات براهيمي أفضل بديل لتعويض رحيل سانشيز، وما يحفز النادي اللندني على المضي قدما في الصفقة، هو أن اللاعب السابق لنادي غرناطة بإمكانه اللعب على الجهة اليسرى وفي الوسط، أي مثل سانشيز تماما. وعلى كل فإن قائمة الخمس صفقات الواعدة ضمت أيضا مدافع أرسنال شامبرلين الذي من المفترض أن ينتقل صوب نادي ليفربول، وضمت أيضا ماسكيرانو الذي قد يغادر صوب غلطة ساراي التركي، ومارتن دو رون من ميدلسبروه إلى ساوثهامبتون وأخيرا ديني من واتفورد إلى واست هام.

إدارة مارسيليا صرفت النظر عن ضمه نهائيا

كما أكدت تقارير إعلامية فرنسية بأن إدارة أولمبيك مارسيليا قد قررت صرف النظر بشكل نهائي عن استقدام ياسين براهيمي، وعللت ذات التقارير السبب بارتفاع قيمة اللاعب، حيث أصبح الثمن المبدئي لقيمة عقد أفضل مراوغ في الدوري البرتغالي يفوق الـ 40 مليون أورو، وهو مبلغ اعتبرته إدارة النادي الفرنسي باهظا جدا، حيث أن دخول عدد من النوادي الكبيرة في صورة قطبي ميلان ونادي أرسنال، فضلا عن باريس سان جرمان، جعلت قيمة براهيمي ترتفع بشكل كبير، وهو ما جعل المدير الرياضي لنادي مارسيليا زوبيزاريتا يقرر توجيه نظره صوب صفقة أخرى لتدعيم النادي استعدادا للموسم القادم.