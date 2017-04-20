أحرز الدول الجزائري، سفيان هاني، لاعب وسط أندرلخت البلجيكي هدفا في مرمى مضيفه مانشستر يونايتد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، لينهي صمود شباك الشياطين الحمر على ملعبهم طوال 309 دقيقة لعب. وفي الدقيقة 32 من المباراة، سدد أحد لاعبي أندرلخت الكرة بقوة من خارج منطقة جزاء اليونايتد، لكنها اصطدمت بالعارضة لتصل إلى هاني الذي كان متواجدا أمام المرمى، وسدد الكرة بشكل مباغت للحارس “سيرخيو ورميو”، ليحرز هدف التعادل للفريق الضيف، بعدما كان هنريك مخيتاريان تقدم في النتيجة بالدقيقة العاشرة. ويعد هذا الهدف الأول الذي يسكن مرمى اليونايتد على ملعبه في بطولة اليوروبا ليغ هذا الموسم، منذ الهدف الذي سجله روبن فان بيرسي مهاجم فنربخشه ونجم اليونايتد السابق، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في أكتوبر الماضي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 4-1.

الجدير بالذكر أن هني رفع رصيده من الأهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم إلى هدفين، بعدما سجل في الفوز بثلاثية نظيفة على سلافيا براج التشيكي في المرحلة النهائية من التصفيات. ويقضي الدولي الجزائري موسمه الأول مع أندرلخت منذ انضمامه للفريق في جوان الماضي قادما من مارلين البلجيكي مقابل 2.2 مليون أورو في صفقة قياسية بالنسبة للدوري البلجيكي للمحترفين.